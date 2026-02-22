İftardan sonra şişkinlik için ne yapmalı? Ramazanda şişkinliğe ne iyi gelir? İşte cevabı

Ramazan'da iftar ve sahur sonrası yaşanan gaz, sindirim, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara karşı mideyi rahatlatan içecekler tüketmek gerekiyor. Beslenme uzmanlarına göre farklı türlerdeki yemekleri karıştırmak, ihtiyaçtan fazlasını yemek, lokmaları hızlı ve iyi çiğnemeden yutmak ve yemek esnasında çok fazla su içmek, mide salgılarının yeterince salgılamamasına ve hazımsızlığa neden olmakta. Bunu önlemek için yemekten hemen sonra koltuğa yıkılıp kalmamak için porsiyonlarda ölçülü olmalı, mideyi çok fazla zorlamamak gerekiyor. İşte Ramazan ayında mideyi rahatlatan ve şişkinliği azaltmak için bazı öneriler: