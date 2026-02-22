İftardan sonra şişkinlik için ne yapmalı? Ramazanda şişkinliğe ne iyi gelir? İşte cevabı
Ramazan'da her iftar sonrası yaşadığımız bu problem için bu konulara dikkat etmekte yarar var.
Mübarek Ramazan ayında uzun süre yemek yememe, hareketsizlik ve iftardan sonra uyuşukluk nedeniyle metabolizma yavaşlar. Ayrıca uzun süre aç kaldıktan sonra yemeğe yüklenmekte karın şişkinliğine sebep oluyor. Birçok kişinin yaşadığı sorunlardan biri olan iftardan sonra şişkinlik için ne yapmalı? Ramazanda şişkinliğe ne iyi gelir? İşte İftardan sonra mide şişkinliğini geçirmenin yolları...
Ramazan'da iftar ve sahur sonrası yaşanan gaz, sindirim, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara karşı mideyi rahatlatan içecekler tüketmek gerekiyor. Beslenme uzmanlarına göre farklı türlerdeki yemekleri karıştırmak, ihtiyaçtan fazlasını yemek, lokmaları hızlı ve iyi çiğnemeden yutmak ve yemek esnasında çok fazla su içmek, mide salgılarının yeterince salgılamamasına ve hazımsızlığa neden olmakta. Bunu önlemek için yemekten hemen sonra koltuğa yıkılıp kalmamak için porsiyonlarda ölçülü olmalı, mideyi çok fazla zorlamamak gerekiyor. İşte Ramazan ayında mideyi rahatlatan ve şişkinliği azaltmak için bazı öneriler:
Uzman Diyetisyen Hilal Konak; şişkinliği gidermek için kakule çiğnenebileceğinin altını çizdi, konuyla ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.
Sindirim problemleri yaşamamak için yiyecek ve içeceklerin çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Yasemin.com'a göre; Çorbalar mutlaka ılık şekilde tüketilmelidir. Çorba tüketiminden sonra 10-15 dakika kadar bekleyip ana yemeğe geçmek, hazımsızlık ve şişkinlik problemlerini engelleyecektir.
Yemekler küçük porsiyonlarda, yavaş ve iyi çiğnenerek tüketilmelidir. Böylece tokluk hissi daha kolay oluşacaktır ve besinler daha kolay sindirilecektir.
Doğru pişirme yöntemi uygulamak çok önemli. Yemekler pişirilirken kızartma, kavurma yöntemleri uygulanmamalıdır. En doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırın, haşlama veya buğulamadır.
İftardan 1-2 saat sonra tüketeceğiniz 1 fincan rezene çayı şişkinlik problemini hafifletecektir. Papatya çayı, nane çayı ve yeşil çay da şişkinliğe iyi gelen diğer bitki çaylardır.
Kakule çayı içebilir ya da kakulenin kendisini çiğneyebilirsiniz. Kakule; mide krampları, şişkinlik, ağız kokusu, diş ve diş eti problemlerinin giderilmesinde çok faydalıdır.
Sahurda bol su içilmeli kahve çay tüketimine sınırlamak gerekiyor. Sahurda sizi tok hissettirdiği, yavaş sindirdiği ve saatlerce enerji sağladığı için tahıl, kepek ve tam buğday ekmeği gibi lif açısından zengin yiyecekler yiyin.
