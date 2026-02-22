İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Katil ruh her yerde! 2 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere böyle çarptı

Havalimanında bebek darp eden Siyonist canilik

Mısır'ın başkenti Kahire'den Rusya'ya uçan Vitkov, bagaj alım alanında hiçbir neden yokken Afgan bir ailenin yanına yaklaştı. Gözü dönmüş saldırgan, ailenin 2 yaşındaki masum bebeğini aniden yakalayarak darp etmeye başladı. Aldığı ağır darbelerle kafa ve omurga kırıkları oluşan, komaya giren minik yavru, adeta bir mucize eseri hayata tutundu. Olayın ardından tutuklanan saldırganın kanında uyuşturucu izlerine rastlanması, işgal ordusunun nasıl bir sefalet ve pislik içerisinde olduğunu da gözler önüne serdi.

Gazze’deki çocuk katillerinin gerçek yüzü

Bu münferit bir olay değil, sistematik bir nefretin dışavurumudur. GAZZE’de binlerce çocuğu üzerine bomba yağdırarak, aç ve susuz bırakarak katleden o katil ruh hali, bugün Rusya’daki havalimanında karşımıza çıkmaktadır. Bebek katili İSRAİL’in askerleri, sadece işgal altındaki topraklarda değil, dünyanın her yerinde birer potansiyel tehlike ve insanlık suçu makinesidir.

Siyonist Vahşet: Kundaktaki bebekten, sokaktaki yaşlıya kadar her Müslümanı hedef tahtasına koyan bir ideolojinin sonucudur.

Kundaktaki bebekten, sokaktaki yaşlıya kadar her Müslümanı hedef tahtasına koyan bir ideolojinin sonucudur. Küresel Tehdit: Bu olay göstermiştir ki; elinde silahı olan veya olmayan her IDF mensubu, masumlar için ciddi bir güvenlik tehdididir.

Bu olay göstermiştir ki; elinde silahı olan veya olmayan her mensubu, masumlar için ciddi bir güvenlik tehdididir. Dünya Neyi Bekliyor? Kendi coğrafyasında çocukları katledenlere sessiz kalan dünya, bu vahşet kendi kapısına dayandığında mı uyanacaktır?

Sonuç: Zalimler için yaşasın cehennem!

Rusya'da yaşanan bu alçak saldırı, İSRAİL rejiminin "terörle mücadele" maskesi altında aslında nasıl bir "insanlık düşmanlığı" beslediğini tescillemiştir. Bir bebeğin kemiklerini kıracak kadar alçalan bu zihniyetin, GAZZE'de her gün onlarca çocuğu katletmesi şaşırtıcı değildir. İnsanlık vicdanı, bu modern zaman barbarlarına karşı elbet bir gün galip gelecektir.