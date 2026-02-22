Bankacılıkta yeni dönem başlıyor! 400 bin TL üzeri transferlerde açıklama yazmayan yandı!

BDDK, 400 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama girilmesini zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Yeni uygulamanın 15 Mart itibarıyla devreye alınması bekleniyor.

DAHA ÖNCE ERTELENMİŞTİ

İnternet bankacılığı, mobil bankacılık uygulamaları ve ATM kanalı üzerinden yapılan ve gün içinde 200 bin TL'yi aşan tüm para transferlerinde kullanıcılara 'para transferinin detayına ilişkin' en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girmeyi zorunlu tutan uygulama, yeni yılda yürürlüğe girmemiş ve ertelenmişti.

Sözcü'nün aktardığına göre; bankacılık sektörü kaynakları, uygulamada yeni bir etki analizi yapıldığı ve söz konusu sınırın 400 bin TL'ye yükselterek 15 Mart itibarıyla hayata geçirilmesinin planlandığını öne sürdü.

Değişikliğin gelecek ay itibarıyla devreye alınması halinde, gün içerisinde tek seferde ya da parça parça yapılan para gönderiminin 400 bin lirayı aşması durumunda kullanıcılar, para transferinin hangi amaçla yapıldığına yönelik en az 20 karakterlik ilave açıklamada bulunmak zorunda bırakılacak. Açıklama kısmında para transferinin hangi amaçla yapıldığına ilişkin detaylı bilgiye yer verilecek.

DAHA YÜKSEK TUTARLARDA EK BEYAN İSTENECEK

Yeni sistem yalnızca 400 bin TL üzerindeki işlemlerle sınırlı kalmayacak. Daha yüksek tutarlı transferler için kademeli ek yükümlülükler uygulanacak:

2 milyon TL – 20 milyon TL arası transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

20 milyon TL üzeri işlemlerde paranın kaynağına ilişkin ek bilgi ve belge sunulması gerekecek.

Yapılan açıklamanın yeterli görülmemesi halinde transfer işleminin gerçekleştirilmesine izin verilmeyebilecek.

ATM İŞLEMLERİ DE KAPSAM DAHİLİNDE

Yeni düzenleme yalnızca dijital bankacılık kanallarını değil, ATM üzerinden yapılan transferleri de kapsayacak. 15 Mart itibarıyla ATM’den yapılan işlemlerde tek seferde veya bağlantılı işlemler toplamında 400 bin TL sınırının aşılması halinde açıklama zorunluluğu uygulanacak.

FİNANSAL ŞEFFAFLIK VE SUÇLA MÜCADELE HEDEFLENİYOR

Uzmanlar, düzenlemenin temel amacının finansal işlemlerde şeffaflığı artırmak ve kara para aklama ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek olduğunu belirtiyor. MASAK tarafından başlatılan uygulamanın, bankacılık sisteminde işlem güvenliğini artırması ve şüpheli para hareketlerinin daha etkin izlenmesini sağlaması hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile birlikte yüksek tutarlı para transferlerinde kullanıcıların işlem amacını daha açık şekilde beyan etmesi gerekecek.