Sahanın en kötüsüydü ve.. Yunus Akgün'de kesik ihtimali: Kulübeye geçebilir

Haftalardır performans düşüklüğü yaşayan Yunus Akgün'ün durumu kafaları karıştırdı. Oyuncunun ilerleyen süreçte yedek kulübesine çekilebileceği öğrenildi.
Galatasaray'ın hücumdaki en önemli oyuncularından biri Yunus Akgün... Ancak milli futbolcu uzun süredir performans düşüklüğü yaşıyor. Bu durum, Konyaspor deplasmanında da sürdü. Geçirdiği sakatlık sonrasında ağrılar içinde maçlara çıkan Yunus, kötü sinyaller veriyor.
Devre arasında Girona'dan kiralanan Yaser Asprilla'nın kısa süre içinde Yunus'un yerine sahaya sürüleceği öğrenildi. Asıl yeri kanat olan Kolombiyalı futbolcu, 10 numarada da görev yapabiliyor. Yani bu anlamda Yunus'la benzerlik gösteriyor. Teknik heyet onu hazırlıyor.
Yunus'un kulübeye geçmesi sadece sportif bir karar olmayacak. Milli futbolcunun bu süreçte fiziksel anlamda da toparlanması hedefleniyor. Çünkü sakatlık sonrasında hiç doğru düzgün dinlenme fırsatını yakalayamadı. Bu problem de onun performansına direkt etki etti.
