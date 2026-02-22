Sahanın en kötüsüydü ve.. Yunus Akgün'de kesik ihtimali: Kulübeye geçebilir

Yunus'un kulübeye geçmesi sadece sportif bir karar olmayacak. Milli futbolcunun bu süreçte fiziksel anlamda da toparlanması hedefleniyor. Çünkü sakatlık sonrasında hiç doğru düzgün dinlenme fırsatını yakalayamadı. Bu problem de onun performansına direkt etki etti.