  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sahanın en kötüsüydü ve.. Yunus Akgün'de kesik ihtimali: Kulübeye geçebilir Ayakkabılarınızı saklamaya gerek yok! Ayak kokusunu gideren doğal yöntem İtalya'nın konuştuğu pozisyon için ilk açıklama geldi! Spalletti, Kenan Yıldız'la yaşadığı tartışmayı anlattı İftardan sonra şişkinlik için ne yapmalı? Ramazanda şişkinliğe ne iyi gelir? İşte cevabı AJet’in İstanbul – Rotterdam seferleri başladı Edirne'de kırmızı alarm verildi! Baraj kapakları açıldı! Maçta gerilim yükseldi! Arda Güler'den Mbappe'ye tepki Derin uykunun azalması... Orta yaşlarda enerji neden düşüyor? Uzmanlara göre süreç tersine çevrilebilir TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler
Spor
4
Yeniakit Publisher
Sahanın en kötüsüydü ve.. Yunus Akgün'de kesik ihtimali: Kulübeye geçebilir
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sahanın en kötüsüydü ve.. Yunus Akgün'de kesik ihtimali: Kulübeye geçebilir

Haftalardır performans düşüklüğü yaşayan Yunus Akgün'ün durumu kafaları karıştırdı. Oyuncunun ilerleyen süreçte yedek kulübesine çekilebileceği öğrenildi.

#1
Foto - Sahanın en kötüsüydü ve.. Yunus Akgün'de kesik ihtimali: Kulübeye geçebilir

Galatasaray'ın hücumdaki en önemli oyuncularından biri Yunus Akgün... Ancak milli futbolcu uzun süredir performans düşüklüğü yaşıyor. Bu durum, Konyaspor deplasmanında da sürdü. Geçirdiği sakatlık sonrasında ağrılar içinde maçlara çıkan Yunus, kötü sinyaller veriyor.

#2
Foto - Sahanın en kötüsüydü ve.. Yunus Akgün'de kesik ihtimali: Kulübeye geçebilir

Devre arasında Girona'dan kiralanan Yaser Asprilla'nın kısa süre içinde Yunus'un yerine sahaya sürüleceği öğrenildi. Asıl yeri kanat olan Kolombiyalı futbolcu, 10 numarada da görev yapabiliyor. Yani bu anlamda Yunus'la benzerlik gösteriyor. Teknik heyet onu hazırlıyor.

#3
Foto - Sahanın en kötüsüydü ve.. Yunus Akgün'de kesik ihtimali: Kulübeye geçebilir

Yunus'un kulübeye geçmesi sadece sportif bir karar olmayacak. Milli futbolcunun bu süreçte fiziksel anlamda da toparlanması hedefleniyor. Çünkü sakatlık sonrasında hiç doğru düzgün dinlenme fırsatını yakalayamadı. Bu problem de onun performansına direkt etki etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?
Gündem

Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?

Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen bir Hıristiyan cenazesinde tabutun başında horon tepen kalabalık sosyal medyada gündem oldu. O anl..
Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı
Gündem

Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı

İETT otobüsünde bir yolcuyu 'savcıyım' diyerek tehdit eden şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Savcı olmadığı tespit edilen şahsın adalet ..
ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası
Dünya

ABD ile ilgili bomba Suriye iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2012 yılında kapattığı Şam Büyükelçiliğini yeniden açmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu
Gündem

Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu

Gazeteci Ferhat Murat, Yenikapı’daki iftar organizasyonunun finansmanına ilişkin Saadet Partisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ..
ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki
Dünya

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail’in Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmesinin kabul edilebilir olabileceği” yönündeki sözl..
Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit
Gündem

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Özgür Türkiye’yi hazmedemeyen eski Türkiye artığı laikçiler sosyal medyada Müslümanlara kin kusmaya devam ediyor. Şimdi de başörtüsü karşıtı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23