Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”
Esenler Belediyesi, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için Davutpaşa Caddesi'ni adeta bir ışık bahçesine çevirdi. Ramazan ruhuna uygun dekorlar ve görkemli aydınlatmalarla donatılan cadde, hafta sonu olmasıyla birlikte sadece ilçe sakinlerinin değil, tüm İstanbul'un ilgi odağı haline geldi. Ziyaretçi akınına uğrayan caddeyi görenler "Burası İstiklal Caddesi değil, Esenler!" diyerek hayranlıklarını gizleyemedi.
İstanbul’un birçok ilçesinden akın akın Esenler’e gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunlukla Davutpaşa Caddesi adeta görsel bir şölene dönüştü. Ortaya çıkan manzara, Ramazan’ın birlik ve beraberlik iklimini şehrin kalbine taşıdı.
Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından paylaştığı videoya “Esenler… Bu Ramazan başka güzel…” notunu düştü. Kısa sürede büyük beğeni toplayan paylaşım, Ramazan coşkusunun bu yıl Esenler’de farklı bir atmosferle yaşandığını bir kez daha ortaya koydu.