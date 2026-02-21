  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı
Gündem

Sosyal medyaya damga vurmuştu! 'Savcıyım' diye tehditler yağdıran kadın bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İETT otobüsünde bir yolcuyu 'savcıyım' diyerek tehdit eden şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Savcı olmadığı tespit edilen şahsın adalet okulunu bitiremeden ayrıldığı ortaya çıktı.

İETT otobüsünde yaşanan olay sosyal medyada tepki çekti. Köpeğine ağızlık takmadan otobüse binen bir kadın yolcu, diğer yolculara hakaret ve tehditler savurdu.

Kendini savcı olarak tanıtan kadın, başörtülü bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım. Polis benim emrim altında. Sen kimsin? Seni öldüreceğim, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor..." şeklinde bağırdı.

 

Başörtülü yolcu ise "Ben vatandaşım, ne için yobazım? Başörtülü olduğum için mi?" diyerek kendini savundu.

Köpeğin ağızlık takması gerektiğini hatırlatanlara ise saldırgan kadın "Ağızlık çantamda, koklaması gerekiyor" diyerek karşılık verdi.

Otobüs şoförüne de tehditler savuran kadınla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

 

Sahte savcı gözaltına alındı

Kendisini savcı olarak tanıtan şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından resen soruşturma işlemi başlatıldı..

Y. S. isimli şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu’ ndan terk olduğu, halihazırda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğu ve şahsın şüpheli sıfatı ile “İşyerinden Ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), TCK 191 Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Tehdit – Hakaret, Kasten Yaralama” suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi. Y.S isimli şahsın adalet okulundan terk olduğu öğrenildi.

