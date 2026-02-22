  • İSTANBUL
Korkunç: Köpeği yarasını yaladı, elleri ve bacakları kesildi
Dünya

Korkunç: Köpeği yarasını yaladı, elleri ve bacakları kesildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Korkunç: Köpeği yarasını yaladı, elleri ve bacakları kesildi

İngiltere'de yaşayan 56 yaşındaki Manjit Sangha’nın hayatın oyun sırasında köpeğinin açık yarasını yalamasıyla altüst oldu. 6 kez kalbi duran ve komaya giren kadının elleri ve bacakları kesilerek hayata tutundu.

Sokak hayvanları ve evcil hayvanların neden olduğu fiziksel yaralanmalar sonucu kalıcı hasarlar ve hatta ölümle sonuçlanan vakalar sıkça yaşansa da evcil hayvanlar nedeniyle ortaya çıkan zararlar bununla sınırlı kalmıyor. Evcil dahi olsa köpeklerin ağızlarında bulunan bazı bakteriler, küçük bir kesik, sıyrık veya açık yara üzerinden insan vücuduna girerek hızla ölümcül enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Bunun en acı örneklerinden biri İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşandı.

KÖPEĞİ ELİNDEKİ YARAYI YALADI

56 yaşındaki Manjit Sangha, Temmuz 2025'te yaşadığı korkunç olayda evcil köpeği Simba ile oynarken köpeğin elindeki küçük bir kesiği yalaması sonucu enfeksiyon kaptı.

Ertesi gün eşi Kam Sangha tarafından evde bilinci kapalı halde bulunan kadın, hemen hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, kadının durumunu sepsis olarak teşhis etti.

Enfeksiyon kadının vücuduna hızla yayıldı, kalbi yoğun bakımda tam altı kez durdu ve komaya girdi.

ELLERİ VE BACAKLARI VE KESİLDİ

Kan pıhtılaşması nedeniyle organlara yeterli kan ulaşamaması üzerine hayat kurtarmak amacıyla acil müdahale yapıldı.

Her iki bacağı diz altından, her iki eli bilekten kesildi, 'dört uzuv amputasyonu' gerçekleştirildi.

Ayrıca zatürre ve safra taşı komplikasyonları nedeniyle dalağı da alındı.

32 hafta süren yoğun tedavi sürecinin ardından Manjit Sangha hayata tutundu ve evine dönebildi.

