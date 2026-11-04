Eşini öldüren kadına 16 yıl 8 ay hapis: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istemişti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşi Şükrü Okur'u (29) tüfekle vurarak öldüren Fatmanur Okur (36), Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezayı indirim hükümlerini uygulayarak verdi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını yinelemiş, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti. Savcı, sanığın evlilik süresince maruz kaldığını belirttiği şiddet dikkate alınarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanması halinde ise müebbet hapis talep etmişti.

Karara konu olay, 19 Temmuz 2025'te İzmit'in Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin birinci katında yaşanmıştı. Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Fatmanur Okur, eşine tüfekle ateş etmişti. Bir çocuk babası Şükrü Okur'un hayatını kaybettiği, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde belirlenmişti. Gözaltına alınan Fatmanur Okur, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Son savunmasında ev hapsi istedi

Tutuklu sanık ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada savunma yapan Okur, eylemi bilerek gerçekleştirmediğini söyledi. Evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ve yardım istediğini belirten Okur, "Sessiz çığlıklar atarak yardım istedim ama kimse duymadı. Herkes kör, sağır ve dilsizi oynadı. Sadece onu korkutup kaçırmak istemiştim, öldürmek istemedim" dedi.

"Gönül isterdi ki hayatta olsaydı ve boşanabilseydim" diyen Okur, "Çocuğuma kavuşmak istiyorum. En azından ev hapsi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Önceki celselerde şiddet gördüğünü iddia etmişti

Okur önceki celselerde, 11 yıl süren evliliğinde eşinin uyuşturucu bağımlılığı ve şiddetiyle mücadele ettiğini ileri sürmüştü. Boşanmak istediğini ancak tehdit edildiğini iddia eden sanık, eşinin geçmişte kendisine ve ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini, evcil hayvanlarına zarar verdiğini, gördüğü şiddet nedeniyle de 3 kez düşük yaptığını öne sürmüştü.

Olay gecesine ilişkin anlatımında tartışmanın, eşinin kızlarının kendisinden olmadığını iddia etmesi üzerine çıktığını söyleyen Okur, eşinin o gece uyuşturucu etkisinde olduğunu ve kendisini bir kadının evine götürüp pazarlamak istediğini de öne sürmüştü. Üst kattan babasının tüfeğini aldığını anlatan sanık, eşinin kendisine doğru hamle yapması üzerine tüfeğin bir anda ateş aldığını savunmuş, "Korkutmak amacıyla silahı elime almıştım. Bilerek, isteyerek yapmadım" demişti. Okur, "Öldüğünü bile cezaevinde öğrendim" ifadesini de kullanmıştı.