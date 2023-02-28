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Gündem Eşini öldüren adamın kan donduran ifadesi! 'Bize büyü yapıldı'
Gündem

Eşini öldüren adamın kan donduran ifadesi! 'Bize büyü yapıldı'

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşini sırtından bıçaklayarak katleden sanık, mahkemedeki savunmasında kan donduran ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 23:17:00 -
Eşini öldüren adamın kan donduran ifadesi! 'Bize büyü yapıldı'

Kocaeli'de, Hacı P. isimli şahıs, tartıştığı eşi Ayşe P.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladıktan sonra 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak kayıplara karıştı. Ayşe P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli koca ise Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanığın ablası Sultan A., "Ayşe büyü işleriyle uğraşıyordu, muskaları vardı. Birden kendini kaybediyor, çıldırıyordu. Bir keresinde kaynar çaydanlığı eşinin üstüne atıyordu, zor tuttum. Başka bir gün ise engelli oğlumu bıçakla tehdit ettiğini duydum. Bunun üzerine evimden gitmelerini istedim" diye konuştu.

Öldürülen kadını suçladılar!

Nazlı İ., ifadesine şöyle devam etti:

Ayşe balkona çıkar, 'Sana karılık yapmayacağım, başkalarına yapacağım' diye bağırırdı. Tüm mahalle kardeşimin çektiklerine şahittir. Ayşe bir keresinde mutfaktan bıçak alıp, 'Seni öldüreceğim' diyerek Hacı’nın üstüne saldırdı. Ayşe bana, 'Ben Hacı'yı eş olarak değil domuz olarak görüyorum' diyerek hocaya gitmek istediğini söyledi. Hacı ve Ayşe birlikte hocaya gittiler. Hoca, ikisine üç harflilerin musallat olduğunu söylemiş.

Katil zanlısı Hacı P. ise kendini şöyle savundu:
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Asılmak istiyorum. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Adapazarı'na gidip bakmak istiyorum. Sonra kendimi öldüreceğim. Bize büyü yapıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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