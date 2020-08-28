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Aktüel Eşini öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etti
Aktüel

Eşini öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etti

Yeniakit Publisher
2020-08-28 13:01:28 -
Eşini öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kavga sırasında eşini bıçakla öldürdükten sonra polisi arayıp teslim olan şüpheli tutuklandı.

Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokağı'nda bir evde yaşayan Hicazi S. (63) ile eşi Aynur S. (47) arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hicazi S, bahçede bulduğu bıçakla eşi Aynur S'yi öldürdü.

Bir süre sonra polisi arayıp cinayeti itiraf eden Hicazi S, evine gelen ekiplere teslim oldu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aynur S'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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