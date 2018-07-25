0553 313 94 23

Eşini balyozla öldürdü, pişmanlık duymadı!

Çorum'da Nisan ayında 40 yıllık eşi Hanife Bicili başına balyozla vurarak öldüren Ali Bicil hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Ali Bicil ifadesinde, "Yaptıklarımdan dolayı pişman değilim" dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:29
Eşini balyozla öldürdü, pişmanlık duymadı!

Olay, Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. Her ikisi de 64 yaşında olan 4 çocuk sahibi Ali ve Hanife Bicil çifti arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Bicil, eşini, balyozla başına vurarak öldürdü. Bicil, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

Ali Bicil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Bicil hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Savcılıkta verdiği ifadesinde emekli olduktan sonra eşi Hanife Bicil ile problemler yaşamaya başladığını söyleyen Ali Bicil, "Eşimin psikolojik sorunları vardı. Bu sebeple tedavi görüyordu. Aynı zamanda da bazı ismini bilmediğim ilaçlar kullanıyordu. Hemen hemen her gün evde kavga ediyorduk. Hatta eşim de bana zaman zaman saldırıyor ve beni öldüreceğini söylüyordu. O sabah ise ne oldu hatırlamıyorum, hatta eşimin kafasına balyoz vurup vurmadığımı bile bilmiyorum. O gün tartışmışız, neden tartıştık onu dahi bilmiyorum. Yaptıklarımdan dolayı pişman değilim. Çünkü eşim son zamanlarda psikolojik sorunlarından dolayı tartışmalarımız çoğalmıştı, ben iyice bunalmıştım. Olay sonrası da karakola gidip teslim oldum" dedi.

Hazırlanan iddianamede Ali Bicil'in balyoz ile eşinin başına birden fazla vurarak öldürdüğü, bu nedenle 'Eşi kasten öldürmek' suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasının Ağustos ayında görüleceği belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:29
  1. Çorum
  2. Eşini balyozla öldürdü
  3. balyoz cinayeti
  4. aile içi cinayet
  5. yargılama
  6. ifade

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Ayakkabı boyacısından alkışlanacak hareket
    1. 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay!..
    2. Rahip Brunson kararı piyasalara olumlu..
    3. Bomba ayrıntı! Hepsi farklı cezaevine..
    4. Kılıçdaroğlu FETÖ tutuklusuna sahip..
    5. 4 ülke greve gitti! Uçuşlar iptal
    6. Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları..
    7. İçişleri Bakanlığı açıkladı!..
    8. Sütlüce'de çöken binanın çevresindeki..
    9. Musk ismine yasak geldi!
    10. Avrupa Birliği'nden Türkiye'deki..
    11. Hayvan barınağında skandal! Açlıktan..
    12. Bedelli askerlik teklifinde değişiklik..
    13. Bakanlıktan pasaport açıklaması!..
    14. Apple MacBook Pro sorununu kabul etti!
    15. ABD'li Brunson hakkında flaş karar! Ev..
    16. Diş beyazlatmanın zararı var mıdır?
    17. Meteorolojiden İstanbul'un için dolu..
    18. AK Parti'de 3 il başkanlığına atama!
    19. Meteorolojiden İstanbul'un 8 ilçesi..
    20. Mahir Ünal: Siyasetin gündemini..
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!