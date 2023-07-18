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Yerel Eşi ile tartışıp evden çıkmıştı! Kayıp iki çocuk annesi kadın ormanlık alanda bulundu
Yerel

Eşi ile tartışıp evden çıkmıştı! Kayıp iki çocuk annesi kadın ormanlık alanda bulundu

Yeniakit Publisher
2023-07-18 22:07:00 -
Eşi ile tartışıp evden çıkmıştı! Kayıp iki çocuk annesi kadın ormanlık alanda bulundu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi kadın ormanlık alanda bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Beyreli Mahallesi Karabucak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün eşi ile tartışıp evden çıkan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Çelik’den haber alınamadı.

Durumdan bugün haberdar olan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri ve aile bireyleri arama çalışması yaptı. Akşam saatlerinde yapılan arama çalışmasında kayıp kadın mahallenin üst tarafında yer alan Azı Tepesi'ndeki ormanlık alanda sağ bulundu.

Bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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