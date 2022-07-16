  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Allah senin belanı versin pis sapık! Yaptığı hareket "oha, çüş, yuh" dedirtti

Kritik açıklama FED’den geldi! Dolar Eylül'de...

Kocası, ünlü oyuncuyu kucağında bebek varken dövdü! "Benim eşim uyuşturucu ve kumar bağımlısı" deyip açıkladı

Haluk Levent kırdı geçirdi! Biden, kısa şort, Putin ve Özgür Demirtaş'ın simidi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete böyle uğurlandı

Tüm Türkiye’ye bayram ettirecek adım için harekete geçildi! Milyonlarca kişiye büyük müjde geldi

Emekliler bekliyordu! Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

CIA ve kuklası FETÖ’nün 15 Temmuz’a bakışı!

İslam Memiş, altın için üstüne basa basa uyardı! Bunu yapan çok fena yanılır

O ülkede Erdoğan onuruna bir caddeye İstanbul ismi verildi
Dünya Eşi için bakanlıktan istifa etti
Dünya

Eşi için bakanlıktan istifa etti

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, beyin tümörü tedavisi gören eşine destek olmak için görevinden istifa etti.,

Yeniakit Publisher
2022-07-16 15:35:00 -
Eşi için bakanlıktan istifa etti

Sophie Wilmes'in eşi Christopher Stone'a Nisan ayında agresif bir beyin tümörü teşhisi kondu. Bunun üzerine geçici olarak görevinden ayrıldığını duyuran Sophie Wilmes, son kararını dün akşam kamuoyuna açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Wilmes, "Eşimin hastalığı, zorlu bir savaş gerektiriyor. Bu süreçte eşime ve çocuklarımıza destek olmak istiyorum ancak hükümetteki mevcut görevlerim bunu yapmama izin vermiyor" dedi ve tedavi sürecinde eşinin yanında bulunabilmek için istifa ettiğini açıkladı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, hükümetin temel dayanaklarından olan güçlü bir dışişleri bakanını kaybetmekten üzüntü duysa da, Wilmes'in tercihini hayranlıkla karşıladığını söyledi.

De Croo, Twitter mesajında Wilmes'e, "Christopher ile verdiğiniz savaşta arkanızdayız" diye seslendi.

Liberal Reform Hareketi Partisi'nden Wilmes, seçimlere kadar milletvekilliğini sürdürecek.

Sophie Wilmes, 2015'ten beri Belçika siyasetinde etkili bir isim. Maliye Bakanlığı'nın ardından Ekim 2019'dan Eylül 2020'ye kadar azınlık hükümetine başkanlık eden Wilmes, Belçika'nın ilk kadın başbakanı olmuştu.

Wilmes, Ekim 2020'de kurulan koalisyon hükümetinde de Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Avrupa İşleri ve Dış Ticaret ile Federal Kültür Kurumları Bakanlığı görevlerine getirilmişti.

Wilmes ile Avustralyalı iş insanı eşi Christopher Stone'un 4 çocuğu bulunuyor.

Sophie Wilmes'ten boşalan dışişleri bakanlığı görevine, Cezayir asıllı bir aileden gelen 52 yaşındaki gazeteci Hadja Lahbib atandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23