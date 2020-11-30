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Gündem Eşi Emre Aşık'ı sevgilisiyle birlikte 'öldürme planı' yaptığı iddia edilmişti... Yağmur Aşık duruşma sonrası çıldırdı
Gündem

Eşi Emre Aşık'ı sevgilisiyle birlikte 'öldürme planı' yaptığı iddia edilmişti... Yağmur Aşık duruşma sonrası çıldırdı

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçen yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Emre Aşık'ı sevgilisiyle birlikte öldürme planı yaptığı iddia edilen Yağmur Aşık, duruşma çıkışında “Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız” diyerek sinir krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:41:00 -
Eşi Emre Aşık'ı sevgilisiyle birlikte 'öldürme planı' yaptığı iddia edilmişti... Yağmur Aşık duruşma sonrası çıldırdı

Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Aşık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bugün görülen ve gizlilik nedeniyle içeri basının alınmadığı duruşma çıkışında Yağmur Aşık’ın, “Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız” diyerek sinir krizi geçirdiği belirtildi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçen yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.

Bununla birlikte Yağmur Aşık ile cezaevi firarisi olan gayrimeşru ilişki yaşadığı sevgilisi Erdi Sungur, Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam ediyor.

Çekişmeli devam eden boşanma davası bugün Aile Mahkemesin'de görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basın içeri alınmadı. Emre Aşık ve Yağmur Aşık duruşma salonunda yüz yüze geldi. Tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık 'Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız.' diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi. Topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.

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