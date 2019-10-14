Eşi doğum yapan işçi kaç gün izin kullanır? Erkekler için doğum izni kaç gündür?

Çocuk sahibi olmak her anne ve babanın en büyük isteğidir. Çalışan baba, eşi doğum yaptığında babalık izni kullanır. Çalışanlar mazeret izinlerini kullanma hakkına sahiptirler. Mazeret izinlerin başında da doğum izni gelmekte. Peki eşi doğum yapan işçiye kaç gün izin verilmesi gerekmektedir?

Eşleri hamile olan erkeklerin en çok merak ettiği konulardan birisi de doğum izni süresi. 4857 sayılı İş Kanununun Ek 2’nci maddesi gereğince işçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

Doğum izni erkeğe kaç gündür (memur)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. Maddesinin B bendide “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilir” hükmü yer almaktadır. Babalık iznin doğum öncesi kullanılması mümkün değildir.

4857 sayılı İş Kanununda yapılan değişik ile yeni baba olan işçiye 5 gün ücretli izin hakkı verilmekte. İlgili kanun maddesinde babalık izni ile ilgili şu ifadeler yer almakta:

Mazeret izni ek madde 2 işçiye evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.”