İşgal edilmiş Filistin toprakları üzerinde yaşayan Siyonist bir kadın, sel felaketi Gazze'de etkili olurken bir video çekti ve on binlerce masum sivil insana kin kustu.

Araçla seyir halindeyken kendini videoya alan kadın, "Tamam, dinleyin; çılgın gibi bir yağmur var, sağanak halinde. Ve temelde bence Yahudiler —İsrail halkından olan kutsal, saf insanlar, Tanrı'nın çocukları— Gazze'ye yerleşmeye gitmeden önce, oradan çıkan o kör zalimlikten/kötülükten sonra bir arınmaya/vaftize ihtiyacı var. Ne dersiniz? Galiba zamanı geldi, değil mi?" ifadelerini kullandı.

5 BİNDEN FAZLA AİLE BARINAKSIZ KALMIŞ OLABİLİR

İsrail'in 3 yıldır işgal altında tuttuğu, soykırım uyguladığı ve altyapısını çökerttiği Gazze Şeridi, 6-9 Kasım 2026 tarihlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 13 Kasım tarihli raporuna göre, yağışlar nedeniyle 46 binden fazla aile, yaklaşık 226 bin kişi etkilendi.

40 binden fazla barınak hasar gördü; bunların 9 binden fazlasının tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Ayrıca 5 binden fazla ailenin barınaksız kaldığı tahmin edildi.

Gazze'de yerel yetkililer, sel sularının 70 bin çadırı etkilediğini açıklarken, OCHA bazı bölgelerde su seviyesinin 1,5 metreye ulaştığını kaydetti.

Selde bir bebeğin boğulduğu, Deir el-Belah'ın batısında kum tepesinin çadırların üzerine çökmesi sonucu üçü çocuk beş Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

SİYONİSTLERİN KUDÜS VE BATI ŞERİA'DAKİ TOPRAK GASPI HUKUKA AYKIRI

İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te toprak ve mülk gasp ederek kurduğu yerleşimler, uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2016 tarihli 2334 sayılı kararıyla bu yerleşimlerin hukuki geçerliliği bulunmadığını ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgularken, Uluslararası Adalet Divanı da Temmuz 2024’te İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirdi.

BM’nin 2026 tarihli raporlarına göre, İsrail’in toprak ve mülk gaspı faaliyetlerini genişletmesi Filistinlilerin topraklarına erişimini kısıtlıyor, zorla yerinden edilmeleri artırıyor ve bağımsız bir Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor; 2026’nın ilk yarısında Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 4 bin 750 konutun inşası ilerletildi veya onaylandı.