Türkiye'de doğal olarak yetişen ve toprak altında bulunduğu için özel eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı, piyasa değeriyle dikkat çekiyor. Kilogramı 75 bin liraya kadar alıcı bulan mantarın yaklaşık yüzde 90'ı ise yurt dışına gönderiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğal olarak yetişen trüf mantarı, yüksek ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Kilogram fiyatı yaklaşık 75 bin liraya ulaşan bu özel mantarın toplanmasında ise sıradan yöntemler yerine özel eğitimli köpeklerden yararlanılıyor. Toprak altında yetişmesi nedeniyle gözle tespit edilmesi oldukça zor olan trüf mantarı, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki alıcıların ilgisini çekiyor. Özellikle meşe ağaçlarının kök çevresindeki topraklarda gelişen trüf mantarı, kendine özgü kokusu ve aromasıyla biliniyor. Toprak yüzeyinin altında yetiştiği için hasat sürecinde eğitimli köpekler önemli rol oynuyor. Koku alma duyuları sayesinde mantarın bulunduğu noktayı tespit eden köpekler, hasat çalışmalarını kolaylaştırıyor. Trüf mantarı avında kullanılan köpekler, bu iş için özel bir eğitimden geçiriliyor. Yaklaşık 20 gün ile 1 ay süren eğitimlerde köpeklere trüf mantarının kokusunu tanımaları ve toprağın altında bulunduğu yeri belirlemeleri öğretiliyor. Böylece mantarlar, toprağa zarar verilmeden ve tek tek tespit edilerek toplanabiliyor. Günün Trend Haberleri Türkiye'de farklı türleri bulunan trüf mantarı, yetiştiği bölgeye ve türüne bağlı olarak yılın farklı dönemlerinde hasat edilebiliyor. Bu durum, ürünün belirli bir mevsimle sınırlı kalmadan farklı zamanlarda toplanmasına imkan sağlıyor.