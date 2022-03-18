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Gündem Eser Yenenler'den CHP'nin arka bahçesine hibe!
Gündem

Eser Yenenler'den CHP'nin arka bahçesine hibe!

Eser Yenenler, Öznur Kalender hakkında, kendisini domuza benzeterek çizdiği karikatür nedeniyle manevi tazminat davası açtı. Yenenler davayı kazanması halinde tazminatı CHP'nin arka bahçesi olan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne bağışlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 23:16:00 -
Eser Yenenler'den CHP'nin arka bahçesine hibe!

Sanatta küslük olmayacağını ve mizahi eleştirilere gülüp geçilmesi gerektiğini savunanlardan Eser Yenenler, kendisi hakkında çizilen karikatüre açtığı davayı kazanması durumunda tazminatı, CHP’nin arka bahçesi olan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne bağışlayacağını açıkladı.

Eser Yenenler'i domuza benzetti

Karikatürist Öznur Kalender, geçtiğimiz günlerde çizdiği karikatürde Eser Yenenler’i domuza benzeterek eleştiride bulundu. Kalender, çiziminde “dombili, b.k., pig, pislik, yağ tulumu” gibi ifadelere de yer verdi.

Kendisi de yaptığı sahne oyunlarıyla yıllarca mizah üzerinden eleştirilerde bulunan Eser Yenenler, mevzu bahis kendisi olunca dayanamayıp Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu.

30 bin TL'lik tazminat davası açtı

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre; Yenenler, Kalender hakkında 30 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. 

CHP'nin arka bahçesine bağışlayacak

Yenenler, davayı kazanması halinde alacağı tazminatı CHP'nin arka bahçesi olan Atatürkçi Düşünce Derneği'ne bağışlayacağını açıkladı.

 

 

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Yorumlar

Faruk D.

Sanki davayı kazanmayı garantilemiş gibi.

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