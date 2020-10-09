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Aktüel Esenyurt'ta yangın
Aktüel

Esenyurt'ta yangın

Bir apartmanın çatı katında çıkan ve yanındaki binaya da sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 21:52:47 -
Esenyurt'ta yangın

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi 772. Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Apartmandakiler kısa sürede tahliye edilirken alevler yan taraftaki binaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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