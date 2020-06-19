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Aktüel

Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 10 yaralı

Kaza nedeniyle TEM otoyolunun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:19:03 -
Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi: 10 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

TEM otoyolundan Edirne istikametine giden 34 LKY 564 plakalı servis midibüsü, Hadımköy gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, midibüsteki 10 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde, trafik yoğunluğu oluştu.


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