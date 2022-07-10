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Gündem Esenyurt'ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı
Gündem

Esenyurt'ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı

Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini basan dere nedeniyle yaşanan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 08:01:00 - 2022-07-10 08:05:06
Esenyurt'ta selin hasarı ağarınca ortaya çıktı

Esenyurt'ta gece saatlerinde bastıran yağmur sonrası derenin taşmasıyla nedeniye Pınar ve Yeşilkent Mahallesi'nde birçok ev ve işyerlerini su bastı.

Baskının verdiği hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Vatandaşlar ve ekipler yaşanan hasarı tespit ve onarım için çalışmalarını devam ettirirken birçok yer ise kullanılamaz hale geldi.

Bodrum ve giriş kattaki işyeri ve evler suya gömüldü.

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