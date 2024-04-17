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Gündem Esenyurt'ta işyerinde korkutan yangın
Gündem

Esenyurt'ta işyerinde korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-04-17 16:31:00 -

Esenyurt'ta işyerinde korkutan yangın: Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikayı saran alevler dron ile görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan kapı üreten farikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Fabrikanın çatısını saran alevler, dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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