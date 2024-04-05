Esenyurt'ta hainler yine terör estirdi! Eserinle övün CHP...
CHP'nin terör sevici Ahmet Özer'i DEM'le anlaşarak ortak aday yaptığı Esenyurt ilçesinde hainler yine taşkınlık çıkarttı.
Dün balkonunda MHP bayrağı asılı olan bir evi taşlayan PKK sempatizanları bugün de taşkınlıklarına devam etti.
DEM'li hainler, aracında Türk bayrağı bulunan bir vatandaşı hedef aldı.
Otomobile yönelik saldırı, amatör kameralar tarafından kaydedildi.
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CHP eserinle övün! DEM'le ortak aday çıkarılan Esenyurt'ta MHP bayraklı ev taşlandı
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