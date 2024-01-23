  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Balon patladı... Lakabı: Uçan çuval... İşte İmamoğlu gerçeği

Mansur Yavaş çürümeye terk etmişti... Turgut Altınok'tan ANKAPARK açıklaması

ABD ve İsrail bu kadarını beklemiyordu! Bayraktar TB3 o Arap ülkesinde görüldü

Değerlerine sahip çıkmayı unutan bir milletin sonu, soysuz bir nesildir…Çarpık ilişkiler, aşk üçgenleri, türlü hayasızlıklar... Dalkavuklar muhafazakar yaşamı sorguluyor

Meteorolojiden kritik uyarı! Kar, fırtına, don...

Meral Akşener’e “cinayet” şoku! Hakim karşısına çıkabilir! Duyan, şaşkına dönüyor

Hafize Gaye Erkan hakkında bir bomba iddia daha! Şimdi herkes birbirine “Bu gerçekten doğru mu” diye soruyor

Yeni dönem başlıyor! Türkiye'den Mavi Vatan'daki çıkarlarını koruyacak imza

Husilere operasyon yapılacaktı... ABD'nin elit askerleri öldü!

İYİ Parti’den flaş “yerel seçim” kararı! İşte bunu hiç kimse beklemiyordu
Yerel Esenyurt'ta fon kavgasında silahlar konuştu!
Yerel

Esenyurt'ta fon kavgasında silahlar konuştu!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 20:58:00 - 2024-01-23 21:08:06

Esenyurt’ta bir kafede fon meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Edilen bilgilere göre, S.S., M.K. ve A.K arasında fon alım satımı ile ilgili alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.K., silahını çıkararak bankacı olan S.S. ve M.K. isimli şahısları vurdu. A.K. de arbede de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırgan gözaltına alındı

 

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. A.K isimli şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Film gibi olay! Kayıp yüzük 20 yıl sonra hem de öyle bir yerde ortaya çıktı ki...
Film gibi olay! Kayıp yüzük 20 yıl sonra hem de öyle bir yerde ortaya çıktı ki...

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Film gibi olay! Kayıp yüzük 20 yıl sonra hem de öyle bir yerde ortaya çıktı ki...

Ceza yiyen sürücüden polise: Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?
Ceza yiyen sürücüden polise: Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?

Yerel

Ceza yiyen sürücüden polise: Kuran-ı Kerim üzerine yemin eder misin?

Bankadaki görevliyle tartışan şahsın intikamı 'pes' dedirtti!
Bankadaki görevliyle tartışan şahsın intikamı 'pes' dedirtti!

Yerel

Bankadaki görevliyle tartışan şahsın intikamı 'pes' dedirtti!

Zeytinburnu'ndaki vahşet anının görüntüsü ortaya çıktı!
Zeytinburnu'ndaki vahşet anının görüntüsü ortaya çıktı!

Yaşam

Zeytinburnu'ndaki vahşet anının görüntüsü ortaya çıktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23