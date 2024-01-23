Esenyurt'ta fon kavgasında silahlar konuştu!

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Edilen bilgilere göre, S.S., M.K. ve A.K arasında fon alım satımı ile ilgili alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.K., silahını çıkararak bankacı olan S.S. ve M.K. isimli şahısları vurdu. A.K. de arbede de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı saldırgan gözaltına alındı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. A.K isimli şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.