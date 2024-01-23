Esenyurt'ta fon kavgasında silahlar konuştu!
Esenyurt’ta bir kafede fon meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Edilen bilgilere göre, S.S., M.K. ve A.K arasında fon alım satımı ile ilgili alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sırasında A.K., silahını çıkararak bankacı olan S.S. ve M.K. isimli şahısları vurdu. A.K. de arbede de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlı saldırgan gözaltına alındı
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. A.K isimli şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.
Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Film gibi olay! Kayıp yüzük 20 yıl sonra hem de öyle bir yerde ortaya çıktı ki...