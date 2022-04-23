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Yerel Esenyurt’ta çıplak yürüyen şahıs ortalığı birbirine kattı
Yerel

Esenyurt’ta çıplak yürüyen şahıs ortalığı birbirine kattı

Esenyurt’ta bir şahıs, gündüz vakti cadde üzerinde belden aşağısı çıplak bir şekilde yürüyerek yoldaki araçlara el salladı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kimliği belirsiz şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 18:14:00 - 2022-04-23 18:51:11

Olay, dün gündüz saatlerinde EsenyurtYeşilkent Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde belden aşağısı çıplak şekilde yürüyen bir şahsın yoldan geçen araçlara ve yayalara el salladığı görülürken adamı gören vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı güçlükle gözaltına aldı.

Yaşananlar saniye saniye görüntülendi

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürüyerek etrafa el salladığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüldü.

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