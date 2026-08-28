Esenyurt'ta can pazarı! 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 yaralı
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İstanbul Esenyurt'ta O-3 TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
O-3 TEM bağlantı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazaya 11 araç karıştı.
Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada 6 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, güvenlik güçleri de yeni kazaların yaşanmaması için bölgede önlem aldı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kaza nedeniyle O-3 TEM bağlantı yolunda ulaşımda aksamalar yaşanırken, polis ve itfaiye ekiplerinin araçların kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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