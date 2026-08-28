  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti'de sistemi değiştirecek formül masada! 2018'de kaldırılmıştı, geri dönüyor Doha'dan havalandı, Türkiye üzerinde rota değişti! Katar uçağında kritik anlar Kura heyecanı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Togg'dan otomobil piyasasını hareketlendirecek T6 hamlesi: Cebinde 1 milyon TL olan beklesin! 28 Ağustos'ta yaşanacak! Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenecek Kızıldeniz'den Akdeniz’e dengeleri değiştiren geçiş AK Parti’yi destekleseler bu operasyon olur muydu? Bülent Arınç kendisine sık sorulan 'Süleymancılar' sorusunu cevapladı: Ben bunları eskiden beri tanırım… Masada önemli başlıklar! Başkan Erdoğan'dan Tokayev ile kritik görüşme Bodrum’da Cumhurbaşkanına hakaret etmişti! Küstah İngiliz'e resen soruşturma Destici’den, DEM’li Hatimoğulları’na tepki: Provokatif dil normalleştirilemez
Gündem Esenyurt'ta can pazarı! 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 yaralı
Gündem

Esenyurt'ta can pazarı! 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 yaralı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Esenyurt'ta can pazarı! 11 araç birbirine girdi: 2'si ağır 6 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta O-3 TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

O-3 TEM bağlantı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazaya 11 araç karıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, güvenlik güçleri de yeni kazaların yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle O-3 TEM bağlantı yolunda ulaşımda aksamalar yaşanırken, polis ve itfaiye ekiplerinin araçların kaldırılması ve yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Cevdet Yılmaz: Ekonomiye kazandırdığımız her yeni yatırım, milli servetimizi büyütme hedefimize katkı sağlamakta
Cevdet Yılmaz: Ekonomiye kazandırdığımız her yeni yatırım, milli servetimizi büyütme hedefimize katkı sağlamakta

Ekonomi

Cevdet Yılmaz: Ekonomiye kazandırdığımız her yeni yatırım, milli servetimizi büyütme hedefimize katkı sağlamakta

Kazakistan’da tren seferlerinde ‘Kadın Vagonu’ uygulaması başlıyor
Kazakistan’da tren seferlerinde ‘Kadın Vagonu’ uygulaması başlıyor

Dünya

Kazakistan’da tren seferlerinde ‘Kadın Vagonu’ uygulaması başlıyor

Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı
Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı

Gündem

Yürekleri ağza getiren kaza! 10 kişi yaralandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23