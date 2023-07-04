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Yerel Esenyurt'ta 4 binanın çatısı alev alev yandı
Yerel

Esenyurt'ta 4 binanın çatısı alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 13:00:00 -
Esenyurt'ta 4 binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt'ta bir binanın apartmanın çatısında çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı. Mahallede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Irmak sokakta bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 3 binaya daha sıçradı. Bir anda 4 binanın çatısı alevler içerisinde kalırken, mahallede büyük panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hatalı parklar nedeniyle yangının olduğu sokağa ulaşmakta güçlük çekti.

Yangında can kaybı yaşanmazken binaların çatılarında maddi hasar meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

 

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