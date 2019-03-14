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Esenyurt Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Kamu alımları 2019 son dakika araştırılırken, İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESÜ) bünyesine istihdam etmek üzere sözleşmeli olarak personel alım ilan duyurusu yaptı. Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi personeli alım başvurusunun son dakiki 28 Mart 2019. Esenyurt Üniversitesi personel alımı 2019 başvuru şartları neler?

14 Mart 2019 Perşembe 15:46
Esenyurt Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Kamu alımları 2019 son dakika araştırılırken, İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESÜ) bünyesine istihdam etmek üzere sözleşmeli olarak personel alım ilan duyurusu yaptı. Esenyurt Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi personeli alım başvurusunun son dakiki 28 Mart 2019. Esenyurt Üniversitesi personel alımı 2019 başvuru şartları neler?

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı; Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Öğretim Elemanı kadrosuna başvuracak adayların. Başvuracak adayların başvurularını dilekçe ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, Lisans not ortalamasını gösterir belge (Transkript), ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri ile birlikte ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte ve Yüksekokullara iletilecektir.

Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:46
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