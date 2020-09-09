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Aktüel Esenyurt TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Esenyurt TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 03:44:04 -
Esenyurt TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt TEM oto yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametindeki araçlarını yol kenarına park eden Melek Ö. (38) ile Ali T. (39), henüz belirlenemeyen nedenle yaya olarak yolun karşısına geçmek istedi.

Yol ortasındaki bariyerleri aşarak Edirne istikametine geçen ikiliye otomobil çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Melek Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali T. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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