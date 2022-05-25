Esenyurt sular saat kaçta gelecek 25 Mayıs | Akçaburgaz Mahallesi sular ne zaman gelir?
İstanbul Esenyurt’un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Esenyurt’ta yaşanan su kesintisinin saat kaçta sona ereceği ise merak ediliyor. Peki, Esenyurt sular ne zaman saat kaçta gelir?
İstanbul Esenyurt’ta şebeke arızası sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Pek çok kişi ise suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, Esenyurt sular ne zamana gelir?
Esenyurt sular saat kaçta gelecek 25 Mayıs | Akçaburgaz Mahallesi sular ne zaman gelir?
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Akçaburgaz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 25.05.2022 21:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.