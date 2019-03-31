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Esenyurt seçim sonuçları 2019 İstanbul Esenyurt'ta hangi parti kazandı

İstanbul’ın en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt seçim sonuçları son dakika açıklandı mı? Esenyurt'ta AK Parti adayı Azmi Ekinci mi CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt mu kazandı? Yaklaşık 57 milyon 58 bin 636 seçmen 194 bin 390 sandıkta oy kullandı. Tüm yurtta oy verme işlemi sona ermesiyle birlikte yerel seçim sonuçları merak ediliyor. İstanbul 31 Mart yerel seçim sonuçları kim önde? Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Esenyurt'da kim kazanda? Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği İstanbul'da yerel seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Bağcılar seçim sonuçları 31 Mart 2019 Bağcılar yerel seçim sonuçları…

31 Mart 2019 Pazar 17:39
Esenyurt seçim sonuçları 2019 İstanbul Esenyurt'ta hangi parti kazandı

İstanbul’ın en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt seçim sonuçları son dakika açıklandı mı? Esenyurt'ta AK Parti adayı Azmi Ekinci mi CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt mu kazandı? Yaklaşık 57 milyon 58 bin 636 seçmen 194 bin 390 sandıkta oy kullandı. Tüm yurtta oy verme işlemi sona ermesiyle birlikte yerel seçim sonuçları merak ediliyor. İstanbul 31 Mart yerel seçim sonuçları kim önde? Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Esenyurt'da kim kazanda? Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği İstanbul'da yerel seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Bağcılar seçim sonuçları 31 Mart 2019 Bağcılar yerel seçim sonuçları…

31 Mart 2019 İstanbul Esenyurt yerel seçimi kim kazandı? Türkiye yerel seçimler için sandık başına gitti. Yaklaşık 57 milyon seçmenin oy kullanabileceği seçimde İstanbul'un ilçelerini hangi partilerin kazandığı merak konusu oldu. Milyonlarca seçmenin sandık başına gittiği İstanbul'da yerel seçim sonuçları merak ediliyor. İstanbul Esenyurt'da seçimi hangi parti kazandı? İşte İstanbul Bağcılar seçim sonuçları.

İstanbul 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanını belirlemek için sabah saat 08.00'dan itibaren sandık başına akın etti. İstanbul ve ilçelerinde seçime katılım yüksek olurken sandıklar saat 17.00'da kapandı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Türkiye genelinde 28 milyon 929 bin 732'si kadın, 28 milyon 128 bin 904'ü erkek toplam 57 milyon 58 bin 636 seçmen oy verdi.

Esenyurt belediye başkan adayları 2019

AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Azmi Ekinci

CHP Esenyurt belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt

DYP Esenyurt belediye başkan adayı Ali Atmaca

BBP Esenyurt belediye başkan adayı  Yusuf İvgen

Vatan Partisi Esenyurt belediye başkan adayı Zeki Aksoy

2019 yılı seçim sonuçları - Türkiye geneli

ESENYURT YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2014 yılı seçim sonuçları - Türkiye geneli

Son yerel seçimler Türkiye'de 2014 yılında yapıldı. O seçimlerde AK Parti ülke genelinde 800 belediye başkanlığını kazandı. 226 belediye ile CHP ikinci sırada yer alırken MHP 166 belediye aldı. Büyükşehir olarak ise AK Parti 18, CHP 6, MHP ise 3 belediyeyi kazandı. 2014 seçimleri sonrasında Türkiye haritası bu şekilde oluştu:

Partilerin aldığı oy oranları itibariyle 2014 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:

AK parti oy oranı yüzde 42.87

Cumhuriyet Halk Partisi oy oranı yüzde 26.34

Milliyetçi Hareket Partisi oy oranı yüzde 17.82

Barış ve Demokrasi Partisi oy oranı yüzde 17.82

Saadet Partisi oy oranı yüzde 2.56

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:39
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