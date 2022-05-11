10 Mayıs Salı akşamı Avcılar ve Esenyurt’ta ‘Ana İsale Hattı Arızası’ sebebiyle yaklaşık 10 saatlik bir su kesintisi yaşandı. Su kesintisinin çözülmesinin üzerinden kısa bir süre geçmişti ki bu kez Başakşehir'de İSKİ'ye ait ishale attında boru patlaması yaşandı. İstanbul'da Esenyurt-Başakşehir mevkiinde bulunan ve çevre ilçeleri besleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait Şahintepe İsale Hattı'nda boru patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle havaya metrelerce su fışkırdı. Araçlar su altında kaldı. Bu olay sebebiyle bölgeye tekrar su verilmemeye başlandı. Peki, sular ne zaman gelecek?

Esenyurt Avcılar Başakşehir sular ne zaman gelir? İSKİ su borusu neden nerede patladı?

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Ömerli Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Hastane Mah

Arıza Sebebi : Vantuz Arızası

Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi : Vantuz Arızası

Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : Vantuz Arızası

Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:55

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : Vantuz Arızası

Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 09:53

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:16

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.