Esenyurt Avcılar Başakşehir sular ne zaman gelir? İSKİ su borusu neden nerede patladı?
11 Mayıs İstanbul su kesintileri | İSKİ’ye ait su borusu patladı. Esenyurt ve Avcılar ilçelerindeki su kesintisinin saatleri uzadı. Bölgede oturanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, sular saat kaçta gelecek?
10 Mayıs Salı akşamı Avcılar ve Esenyurt’ta ‘Ana İsale Hattı Arızası’ sebebiyle yaklaşık 10 saatlik bir su kesintisi yaşandı. Su kesintisinin çözülmesinin üzerinden kısa bir süre geçmişti ki bu kez Başakşehir'de İSKİ'ye ait ishale attında boru patlaması yaşandı. İstanbul'da Esenyurt-Başakşehir mevkiinde bulunan ve çevre ilçeleri besleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait Şahintepe İsale Hattı'nda boru patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle havaya metrelerce su fışkırdı. Araçlar su altında kaldı. Bu olay sebebiyle bölgeye tekrar su verilmemeye başlandı. Peki, sular ne zaman gelecek?
Esenyurt Avcılar Başakşehir sular ne zaman gelir? İSKİ su borusu neden nerede patladı?
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Ömerli Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Hastane Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Yenikent Mah,Yeşilkent Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Üçevler Mah,İncirtepe Mah,İnönü Mah,Örnek Mah,Yunus Emre Mah,Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah,Esenkent Mah,Fatih Mah,Aşık Veysel Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah,Namık Kemal Mah,Orhan Gazi Mah,Pınar Mah,Mehterçeşme Mah,Güzelyurt Mah,Koza Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : Vantuz Arızası
Açıklama : Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Reşitpaşa Mah,Emirgan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 04:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah,Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 11.05.2022 08:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.