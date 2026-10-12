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Gündem Esenler'de Metro yakınında şüpheli ölüm!
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Esenler'de Metro yakınında şüpheli ölüm!

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Esenler'de Metro yakınında şüpheli ölüm!

Esenler'de metro istasyonuna yakın çimenlik alanında bulunan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Vatandaşlar, Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Esenler Metro İstasyonu'nun yakınındaki çimenlik alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanmayan cenazenin İran doğumlu M.H.'ye (27) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

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