Esenler sular ne zaman gelir? 13 Temmuz İstanbul su kesintileri:
İstanbul sular ne zaman gelir? İstanbul'un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Esenler su kesinti saatleri | Üsküdar sular saat kaçta gelecek?
13 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir?
Esenler sular ne zaman gelir? 13 Temmuz İstanbul su kesintileri:
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Tuna Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2022 14:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2022 15:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Çengelköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2022 15:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Yaka Mah,Çengilli Mah,Değirmençayırı Mah,Hasanlı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.07.2022 15:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.