  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Esenler sular ne zaman gelir? 13 Temmuz İstanbul su kesintileri:
Yaşam

Esenler sular ne zaman gelir? 13 Temmuz İstanbul su kesintileri:

İstanbul sular ne zaman gelir? İstanbul'un bazı mahallelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul sular ne zaman saat kaçta gelir? Esenler su kesinti saatleri | Üsküdar sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-07-13 16:38:00 -
Esenler sular ne zaman gelir? 13 Temmuz İstanbul su kesintileri:

13 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'un bazı ilçelerini etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelir?

Esenler sular ne zaman gelir? 13 Temmuz İstanbul su kesintileri:

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler     :              Tuna Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              13.07.2022 14:26

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Esenler

Etkilenen Mahalleler     :              Kazım Karabekir Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              13.07.2022 15:52

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Üsküdar

Etkilenen Mahalleler     :              Çengelköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              13.07.2022 15:08

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Şile

Etkilenen Mahalleler     :              Yaka Mah,Çengilli Mah,Değirmençayırı Mah,Hasanlı Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              13.07.2022 15:15

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 13.7.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23