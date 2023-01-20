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Spor Esenler Belediyesi'nden 3 milyonluk spor desteği
Spor

Esenler Belediyesi'nden 3 milyonluk spor desteği

Esenler Belediyesi, ilçede bulunan 56 okula, 31 Uzakdoğu spor kulübü ve 13 amatör spor kulübüne, yaklaşık 3 milyon TL değerinde sportif malzeme desteği yaptı. Törende konuşan Göksu, gençlere her daim destek sözü verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 14:13:00 -
Esenler Belediyesi'nden 3 milyonluk spor desteği

Esenler Belediyesi, spora ve sporcuya tam destek vermeye devam ediyor. Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Esenler’de bulunan okullara ve amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Toplamda, 44 spor kulübünün 4 bin 400 sporcusu ve 18 bin 562 lisanslı sporcu bu malzemelerden faydalandı.

Esenlerli sporcular, yakın zamanda açılışı yapılacak Esenler Salon Sporları Merkezi’nde düzenlenen törende Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile buluştu. İlk olarak tesiste antrenman yapan genç sporcuları ziyaret eden Göksu, okçuluk dersindeki öğrencilerle birlikte ok attı.

“Siz varsanız, biz de varız”

Esenler’de bulunan amatör spor kulüplerine müjdeli haberi veren Başkan Göksu, “Türkiye’nin en önemli amatör spor kulüpleri merkezlerinden bir tanesini yapıyoruz. Esenler’deki amatör kulüplerin kendi ofislerinin olacağı aynı zamanda profesyonel çalışma sahalarının da olduğu ‘Amatör Kulüpler Merkezi’ni Haziran ayına yetiştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Gençlerin spora dair her isteklerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Göksu,“Spor yapan gençler hayatta kendi idealizmini kurabilir, iddialarını ortaya koyabilirler. Siz sporla ilgili hangi hayali kuruyorsanız biz de Esenler Belediyesi olarak bu hayallere destek olacağız. Hepinizin farklı alanlarda becerileri ve başarılı olma istekleri var. Siz varsanız biz de varız ve hep yanınızdayız” dedi.

 

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