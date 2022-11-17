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Ekonomi Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesi yükseltilecek
Ekonomi

Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesi yükseltilecek

Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımının yanı sıra iç ve dış hatların, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 14:11:00 -
Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesi yükseltilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesi yükseltilecek. Bu amaçla ilave yatırımların yapımı, iç ve dış hatlar, CIP, genel havacılık terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale gerçekleştirilecek. İhale, 20 Aralık saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü’nde kapalı teklif, açık artırma usulüyle yapılacak. Söz konusu ihalede şartname satış bedeli 150 bin lira, geçici teminat tutarı ise 10 milyon Euro olarak belirlendi.

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