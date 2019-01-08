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Eşekli poşet protestosuna 4 bin lira ceza

Niğde'de markete eşekle gelen kişiye ilgili kanun gereğince para cezası uygulandı.

08 Ocak 2019 Salı 06:50
Eşekli poşet protestosuna 4 bin lira ceza

Niğde'de, poşetten ücret alınmasını protesto etmek için markete eşekle gelen ve daha sonra marketin müdürü olduğu ortaya çıkan kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Poşetten ücret almasını protesto için eşekle markete gelen ve bu görüntüsü sosyal medyada yer alan kişinin market müdürü H.G. olduğu anlaşılınca Niğde Valiliğince inceleme başlatıldı. Görüntüde, market sahibi H.Ö'nün de yer aldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, "5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu"nun ilgili maddeleri uyarınca markete 4 bin 545 lira idari para cezası uygulandığı market müdürü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 06:50
  1. Niğde
  2. Ceza
  3. market
  4. Poşet
  5. GÜNCEL Haberleri

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