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Yaşam Eşeği acımasızca döven genç ettiğini buldu!
Yaşam

Eşeği acımasızca döven genç ettiğini buldu!

Acımasızca eşek döven bir genci eşeğin ısırarak tepki verdiği video sosyal medyada viral oldu. İşte ettiğini bulan gencin o anları...

Yeniakit Publisher
2022-07-22 18:00:00 - 2022-07-22 18:05:42

Sosyal medyada acımasızca eşek döven bir gencin videosu viral oldu.

Nerede kaydedildiği bilinmeyen videoda, bir gencin defalarca tekme atıp tokat vurmak sureti ile eşeğe işkence ettiği anlar yer aldı.

Ettiğini buldu

Dövdüğü eşeğin üstüne binmek isteyen genç, zulme uğrayan eşeğin karşılığı ile neye uğradığını şaşırdı. Kendisini döven genci bacağından ısıran eşek, uzun süre dişlerini geri çekmedi.

Sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videodaki gencin eşeği dövdüğü anlara tepki yağarken, "Ettiğini buldu' yorumları yapıldı.

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