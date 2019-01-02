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Esed'in yengesi vatandaş olamadı ama süresiz oturma izni aldı!

Suriye'de insanlığı katleden Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'in 4 eşinden birine İngiltere'de süresiz oturum izni verildi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:43
Esed'in yengesi vatandaş olamadı ama süresiz oturma izni aldı!

İngiltere'nin Suriye'de rejim lideri Beşşar Esed'in yengesine yatırım karşılığında süresiz oturum verdiği ortaya çıktı.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, Esed'in "Hama kasabı" olarak bilinen amcası Rıfat Esed'in 4 eşinden birine İngiltere'de süresiz oturum izni verildi.

Yasal nedenlerle ismi açıklanmayan ve resmi belgelerde "LA" koduyla yer alan 63 yaşındaki kadının İngiltere vatandaşlığı başvurusu ise reddedildi.

İzni 2012'de almış

Haberde, Rıfat Esed'in eşi LA'nın İngiliz vatandaşlığı başvurusunun ret gerekçesinde "insanlığa karşı suç işlemiş" Esed rejimiyle bağlantısına dikkat çekildiği ve kendisine vatandaşlık verilmesinin İngiltere'nin uluslararası ilişkilerine zarar vereceğinin belirtildiği aktarıldı.

İngiltere'ye 2006'da "yatırımcı" vizesiyle gelen LA'nın 22 ve 37 yaşlarındaki 2 oğlu ile Rıfat Esed'in başka eşinden olan kardeşlerine de süresiz oturum izni verildiği kaydedildi.

Habere göre LA süresiz oturum iznini İngiltere Başbakanı Theresa May'in içişleri bakanlığı görevinde bulunduğu 2012'de aldı.

Esed'in İngiltere doğumlu eşi Esma'nın babası Fawaz Akhras'ın da aralarında olduğu bazı akrabaları İngiltere'de yaşıyor.

Esed'in amcası Rıfat Esed'in İngiltere, İspanya ve Fransa'da yüzlerce gayrimenkulü bulunuyor. Bu varlıklarının önemli kısmına el konulan Rıfat Esed hakkında Fransa'da yolsuzluk ve para aklama soruşturması açıldığı belirtiliyor.

1982 Hama katliamı

Ülkenin üçüncü büyük kenti Hama'da 2 Şubat 1982'de Müslüman Kardeşler Teşkilatının başlattığı ayaklanmayı bastırmak için gönderilen Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutanlığındaki özel kuvvetler, şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu ateşi ve nihayet toplu idamlarla 27 günde on binlerce insanı katletmişti.

Uluslararası Af Örgütüne göre, katliamda ölenlerin sayısının 10 bin ila 25 bin olduğu tahmin ediliyor. Yerel kaynaklar ölü sayısının 40 bine kadar çıktığını dile getiriyor.

Suriye ordusunun, yıkılmış binaların içinde saklananları öldürmek veya ortaya çıkarmak için zehirli gaz kullandığı katliamda, direnişin devam etmesi üzerine şehir büyük toplarla çevrilerek 3 hafta boyunca saldırıya maruz bırakıldı. Suriye İnsan Hakları Örgütünün rakamlarına göre ise ölülerin sayısı 30 bin ila 40 bin. Olaylar sırasında 30 bine yakın sivilin kaybolduğu Hama katliamından sonra 100 binden fazla kişi tutuklanmış, 800 bin kadar Suriyeli ise ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:43
  1. İngiltere
  2. Beşşar Esed
  3. The Telegraph
  4. Rıfat Esed
  5. İngiltere vatandaşlığı
  6. İngiltere Başbakanı Theresa May
  7. Esed'in amcası Rıfat Esed
  8. Müslüman Kardeşler Teşkilatı
  9. Uluslararası Af Örgütü
  10. Suriye ordusu
  11. Suriye İnsan Hakları Örgütü

YORUM YAZ

  • DoktorDoktor30 dk önce
    Yeterki müslüman katletsinler. Bunlara karşı yek vucüd olmak için bizim hilafet kurumuna ihtiyacımız var. Hıristiyanların budistlerin başı var bizim yok. Kafiri BOYKOT için bu şart.

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