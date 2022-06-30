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Gündem Esed'in son kararı bardağı taşırdı! Zelenskiy'den sert açıklama: Tamamen kestik!
Gündem

Esed'in son kararı bardağı taşırdı! Zelenskiy'den sert açıklama: Tamamen kestik!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Esed rejimiyle ilişkilerini kestiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 07:30:00 - 2022-06-30 08:05:35
Esed'in son kararı bardağı taşırdı! Zelenskiy'den sert açıklama: Tamamen kestik!

Suriye, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının ardından Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek, Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının "daha da artırılacağını" açıkladı.

Zelensky ayrıca, Suriye'nin söz konusu hareketini “değersiz” olarak nitelendirdi.

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