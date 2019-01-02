Esed'e suikast düzenleyecekti! En büyük terfiyi aldı

Yeni İsrail Genelkurmay Başkanı Koçavi'nin askeri istihbarat şefiyken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı gerekirse suikastla devirmek için plan sunduğunu yazan Suudi basını, İsrail hükümetinin "Bildiğimiz düşman bilmediğimize yeğdir" diyerek planı reddettiğini aktardı.

İsrail Genelkurmay Başkanlığı görevini 15 Ocak'ta Gadi Eizenkot'tan devralacak olan Aviv Koçavi'yle ilgili İngiltere merkezli Suudi gazetesi Elaf'a konuşan İsrailli yetkililer, Koçavi'nin askeri istihbarat başkanlığı döneminde Esad'ı devirmeyi savunduğunu aktardı.

'İsrail'in başına bela olacaklara davet'

1982'de girdiği orduda 1985'ten itibaren liderlik görevleri üstlenen ve İsrail'in tüm savaşlarında komutanlık yapan Koçavi, Kasım 2010-Eylül 2014 arası Askeri İstihbarat Direktörü'ydü.

Bir İsrailli yetkili, Koçavi'nin o dönemde Lübnan'daki Hizbullah'a desteğinden ötürü Esad'ın gerekirse suikastla devrilmesinden yana girişimlerde bulunduğunu söyledi. Bunu da 'Esed'in bölgeye İran, Hizbullah, milisler ve Rusya nüfuzunu getirerek bunlar üzerinden İsrail'in başına bela açacağı' savıyla gerekçelendirdi.

'Şam'da bir muhattap olmalı'

Ama İsrail dış istihbarat servisi şefi Mossad'ın başkanı Yossi Cohen, 'Suriye'de bir muhatap istediği, gerek olduğunda gizli kanallardan iletişim kurulabilecek birine ihtiyaç olduğu' karşılığını verdi.

'İran'a izin vermeme kararı'

İsrail hükümetinin iyi tanıdığı düşmanı muhatap almayı tercih ettiğini kaydeden İsrailli yetkili, "Suriye'de uzayıp giden savaş İsrail'in Şam'daki rejimle uzlaşıya varmak için sık sık müzakare etmesine de sahne oldu" diyerek şu bilgileri verdi:

"İsrail diplomasi-güvenlik kabinesi, Suriye'deki durumla ilgili çok geniş çaplı tartışmalar yürüttü ve Suriye'de İran'ın askeri varlığına İsrail'in izin vermemesi yönünde karar aldı."

'Esed'i vurmak için çok fırsat oldu'

Habere göre '8 yıllık savaşta Esed ile kurmaylarını hedef almak için İsrail'in eline pek çok fırsat geçti, ama bunun yerine Şam rejimine en az zararı vereceğinden emin olacak şekilde Suriye'de kökleşen İran ve Hizbullah varlığının hedef alınması tercih edildi'.

'İsrail, İran'ı ne pahasına olursa olsun Suriye'den çıkaracak'

İsrail güvenlik kabinesindeki son tartışmalarda İsrail'in Suriye'de hiçbir tür İran askeri varlığını kabul etmeyeceğinin vurgulandığını aktaran İsrailli kaynak, "İsrail, İran'ı Suriye'den çıkarmak için her ne pahasına olursa olsun gerekli her şeyi yapacak" dedi.