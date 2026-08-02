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Gündem Esed şebbihası Türkiye’ye girmesin
Gündem

Esed şebbihası Türkiye’ye girmesin

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Esed şebbihası Türkiye’ye girmesin

Geçtiğimiz yıllarda Hatay’a bağlı Samandağ ilçesinin CHP’li Belediyenin düzenlediği etkinlikte konser vererek ülkemiz hakkında alçakça iftiralarda bulunan Suriyeli Şebbiha Ali Deek, bir kez daha Türkiye’ye geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda Hatay’a bağlı Samandağ ilçesinin CHP’li Belediyenin düzenlediği etkinlikte konser vererek ülkemiz hakkında alçakça iftiralarda bulunan Suriyeli Şebbiha Ali Deek, bir kez daha Türkiye’ye geliyor.

Son olarak 2021 yılında düzenlenen bir düğüne davetli olarak katılan ve Türkiye’nin Suriye topraklarında Alevileri katlettiği yalanını dillendiren Deek, TİP’li Emrah Karaçay’ın yönettiği Samandağ’da gerçekleştirilecek Samfest 2026 için gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten gözaltına alınan ve katil Esed’i savunduğu için Suriye’ye giremeyen Ali Deek, 29 Ağustos tarihinde Samandağ Atatürk Sahil Parkı’nda festivalin kapanış konserini gerçekleştirecek.

 

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