Neden CHP'li belediyelere operasyon düzenleniyor biliyor musunuz? Çünkü 200 milyar lira buhar oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu örgüt, cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarına imza attı. Sadece kaçak hafriyat sebebiyle 80 milyar liralık kamu zararı oluştu. Yatırım bahanesiyle yurt dışından güncel değerle 165 milyar lira kredi temin edildi. Ancak günümüzün parasıyla kredinin 53,5 milyar lirası İmamoğlu’nun kurduğu sisteme aktarıldı. Kamu, reklam ihalelerinden 985 milyon lira zarar ettirildi. İETT’den ihale alan bir iş adamı, örgüte toplamda 380 milyon lira rüşvet verdi. Müteahhitlerden inşaat projelerine onay karşılığı en az 400 milyon liraya yakın rüşvet alındı. 33 daire, 22 dükkân, 2 villa ve 2 arazi rüşvet olarak bedel ödemeden İmamoğlu’nun sistemine aktarıldı. İmamoğlu’nun 1,5 milyar lira değerindeki üç villayı, belediyeden hakkedişini alamayan iş adamından üçte bir fiyatına aldığı belirlendi. CHP il binası için 17 milyon liralık para toplandı. İmamoğlu, 2020-2023 yılları arasında 117 taşınmaz edindi. İmamoğlu’na eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun eliyle 1,2 milyon liralık rüşvet verildiği tespit edildi.