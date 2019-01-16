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Esed Rejimi'nin YPG aşkı filizlendi: Sizin için asıl tehdit Türkler

Esed Rejimi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası terör örgütü YPG'nin kurnazlıklar yaptığı açıkladı. Esed Rejimi'ne bağlı Suriye Meclis Başkan Yardımcısı Necdet Anzor, "YPG, Amerikalılara güven olmayacağını kendi gözleriyle gördü. Türkler ise gerçek tehdit oluşturuyor. Kime güvenmeliler? YPG, güven kaynağı olan Şam'a güvenmek zorunda, başka birilerine değil" dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 20:17
Esed Rejimi'nin YPG aşkı filizlendi: Sizin için asıl tehdit Türkler

Suriye Meclis Başkan Yardımcısı Necdet Anzor, terör örgütü YPG'yi Şam'a yönelik ‘kurnazlıklardan' ve politik oyunlardan vazgeçmeye ve Suriye yönetimine güvenmeye çağırarak, "ABD'ye güven olmaz" dedi.

'Kurnazlık, yapana zarar verebilir'

Suriye hükümet yanlısı al-Watan gazetesine konuşan Anzor, YPG'nin Şam ile herhangi bir görüşme yürütmediği, müzakerelerin durdurulduğu yönündeki açıklamalarla ilgili şu yorumda bulundu: "Güven, politika biliminde çok önemli bir kavram. Kıvraklık ve ustalık ile kurnazlık ve politik oyun arasında büyük fark var. Kurnazlık, yapana zarar verebilir. Biz son derece üzgünüz, ama bu, YPG temsil ettiklerini iddia eden bu şahıslara zarar verecek."

'YPG Şam'a güvenmek zorunda'

Anzor, sözlerini şöyle sürdürdü: "YPG, Amerikalılara güven olmayacağını kendi gözleriyle gördü. Türkler ise gerçek tehdit oluşturuyor. Kime güvenmeliler? Kürtler, güven kaynağı olan Şam'a güvenmek zorunda, başka birilerine değil"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde tampon bölgenin oluşturma teklifini değerlendiren Anzor, "Bu ne Şam'ın ne de bölge sakinlerinin çıkarınadır. Bu yüzden onlar, Şam'a yönelik tutumunu değiştirmeli" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 20:17
  1. ABD
  2. Suriye
  3. YPG

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  • Leventbay Leventbay 7 dk önce
    Her kez kendi ... güvenmeli . Güvenmeyen ortaya sıçmasın .

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