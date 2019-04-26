Esed rejiminden alçak iftira: Onların arkasında Türkiye var

Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin İdlib'deki örgtülere zehirli madde içeren roket sistemleri gönderdiğini iddia ederek skandal bir açıklama yaptı.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılan Astana formatındaki 12. tur görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Caferi, "Türkiye'nin İdlib'in birkaç bölgesinde militanlara, Suriye ordusuna ve sivillere karşı kullanmak ve sonrasında Şam yönetimini suçlamak amacıyla onlarca zehirleyici madde içeren roket sistemleri tedarik ettiğini gösteren istihbarat verileri mevcut" dedi.

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'Onların arkasında Türkiye var'

Bu arada Caferi, Heyet Tahrir el Şam gibi örgütlerin arkasında Türk hükümeti ve istihbaratını olduğunu öne sürdü.

Caferi, "Heyet Tahrir el Şam ve diğerleri gibi terör örgütlerinin arkasında kim var? Türk hükümeti ve istihbaratı var" ifadelerini kullandı.