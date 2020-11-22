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Dünya Esed rejimi af ilan ettiği Dera'da 98 kişiyi işkenceyle öldürdü
Dünya

Esed rejimi af ilan ettiği Dera'da 98 kişiyi işkenceyle öldürdü

Esed rejimi, Rusya'nın aracılığıyla askeri muhaliflerle 2018 yılında yaptığı Dera anlaşmasını ihlal ederek, son iki yılda 98 kişiyi işkence altında öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 19:01:00 -
Esed rejimi af ilan ettiği Dera'da 98 kişiyi işkenceyle öldürdü

Esad rejimi, ateşkes anlaşmasına uygun olarak Dera'da ikamet eden ve aftan yararlanmak için rejim kurumlarına başvuran birçok kişiye işkence yaptı.

Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte Esad rejiminin ordusundan ayrılan yaklaşık 40 eski asker de dahil olmak üzere toplam 98 kişi, anlaşmadaki "uzlaşma" hakkından yararlanmaya çalışırken tutuklandı ve işkence gördü.

Suriye TV haber sitesine göre, uzlaşma hakkından yararlanmak için rejime başvuran eski polis memuru Muaz Ata El-Samidi dün idam edilmiş ve ailesine cenazesini almaları bildirilmişti.

Rapora göre Samidi, 2012'de rejim güçlerinden ayrılarak 2018'de aftan yararlanmak için rejim güçlerine teslim oldu.

2018 yılında ilan edilen ateşkesten yararlanmak için rejime başvuran onlarca Deral, cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor.

Öte yandan Esad rejimi, geçtiğimiz hafta Şam'da düzenlenen "uluslararası mülteci konferansı" ile Suriye halkına "dönüş" çağrısı yaptı ve rejim bölgelerine döneceklere "teminat" verileceğini duyurdu.

Daraa'da ateşkes ve tahliye süreci

Rejim ve destekçileri, 20 Haziran 2018'de muhaliflerin kontrolündeki Daraa'ya Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlattı. Rusya ve askeri muhalifleri, 6 Temmuz 2018'de Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı bir ateşkes anlaşması üzerinde fikir birliğine vardı.

Anlaşma, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenleri kolaylaştırması gerektiğini belirten bir madde içeriyordu.

Anlaşma ayrıca rejimle uzlaşmak isteyen eski asker ve sivillerin "af hakkından" yararlanacağı bir maddeyi de içeriyordu.

Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri ülkenin Ürdün sınırının yüzde 85'ini ele geçirdi.

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