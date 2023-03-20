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Dünya Esed cami bombaladı!
Dünya

Esed cami bombaladı!

Esed rejimi güçleri Halep'te bir camiyi bombalayarak yıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 11:37:00 - 2023-03-20 11:41:42

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşar Esed rejimine bağlı güçler Halep'in batı kırsalındaki bir camiyi ağır silahlarla hedef aldı.

Halep'in batısındaki Kefr Taal köyündeki cami rejim güçlerinin hedef alması sonucu ağır hasar aldı.

Bölgeden kaydedilen video görüntülerinde rejimin topçu atışlarıyla caminin minaresinin de yıkıldığı görülebiliyor.

Son dönemde Türkiye'nin de normalleşme girişimlerinin olduğu Beşar Esed rejimi Esed uluslararası arenadaki meşrulaştırılma girişimlerine rağmen Suriye sahasında ciddi ihlallere imza atmayı sürdürüyor.

Şam yönetimi lideri Beşar Esed geçtiğimiz gün Rusya'da Vladimir Putin ile bir araya gelmiş ardından ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti.
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Kaynak: Mepa News

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