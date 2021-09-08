Eşcinselliği normalleştiren kitap, muzır ilan edildi!

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Eşcinsel sapkınlığı Türk toplumunda yayma çabasında olanların kullandıkları bir yöntem de, sapkın düşünceleri, gençlere yönelik hazırlanan kitapların satır aralarına gizleyerek, onları zehirlemek.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İşte onlardan birisi olan "Kalp Çarpıntısı" adlı kitap, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tarafından "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan edildi. Kitap üzerindeki inceleme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından yapıldı. Kurul tarafından resen incelenen "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitaptaki bazı yazıların, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. Söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanun'un 3266 sayılı Kanun'la değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verildi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

"Kalp Çarpıntısı" adlı kitapta, iki genç erkek arasındaki sapkın hisler, "aşk" olarak güzelleniyordu.

"İki genç tanışırlar, dost olurlar ve aşk başlar. Charlie ve Nick okula gitseler de daha önce hiç karşılaşmamışlardı. Bir gün aynı sırada oturmaya başlayıncaya kadar. Daha ilk hafta bitmeden ayrılmaz ikili olmuşlardı bile. Fakat Charlie, hiç şansı olmadığını bilmesine rağmen Nick'e fena tutulmuştu. Her ikisi de hislerini sorgulamaya başlarken, aşkın onlara bir sürprizi vardı..."