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Gündem Eşcinsellerin hakkını savunan 'Almanya İslam'ı projesine darbe! FETÖ'cülere karşı başörtü zaferi
Gündem

Eşcinsellerin hakkını savunan 'Almanya İslam'ı projesine darbe! FETÖ'cülere karşı başörtü zaferi

Başörtülü çalışmasına izin verilmeyen öğretmen, üçüncü hukuk mücadelesinden de galip çıktı. Anayasa Mahkemesi, Berlin Senatosu’nu haksız bularak eşcinsellerin savunucu gibi görünen Almanya İslam'ına da darbe vuruldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 11:57:00 -
Eşcinsellerin hakkını savunan 'Almanya İslam'ı projesine darbe! FETÖ'cülere karşı başörtü zaferi

Berlin'de bir öğretmen adayının, başörtülü çalışılmasına izin verilmeyince Berlin Eğitim Senatörlüğü'ne karşı 2017'de açtığı dava, Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşındı. Berlin Eyaleti'ni haksız bulan mahkeme, "Başörtüsü takmak genel olarak yasaklanmamalı" kararı verdi. Berlin bu kararla uygulamada bulunan kamusal alanlarda tüm dini sembollerin kullanılmamasını öngören Tarafsızlık Yasası'nı değiştirmek zorunda kalacak.

TAZMİNAT DA ÖDENECEK

Söz konusu öğretmen adayı, önce Berlin Eyalet İş Mahkemesi'ne başvurmuş, mahkeme senatoyu tazminata mahkûm etmişti. Senato karara itiraz edince dava, Erfurt'ta bulunan Federal İş Mahkemesi'ne taşınmıştı. Temyiz davasında da öğretmen adayına senatonun, 5 bin 189 euro tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı. Davayı bırakmayan Senato, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

YASAKÇILARIN AVUKATI SÖZDE İMAM SEYRAN

Davada, Berlin Senatosu'nun avukatlığını ülkede İslam'ı tahrif etme girişimleriyle tanıdığımız Seyran Ateş üstlendi. "İslam ve Çeşitlilik" adı altında eşcinselleri sözde camisi etrafında toplamak üzere harekete geçen Ateş, başörtüsü yasağının en büyük savunucusu oldu. FETÖ'cülere de yakın olan Ateş, eşcinsellerin haklarını savunuyormuş görüntüsü ile ülkede oluşturulmak istenen 'Almanya İslam'ı' projesinde kullanılıyor.

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Yorumlar

bakmak zamana

almanya yada diğer ismiyle avrupa yani avrupa demek almanya demektir para almanlarda vardır diğerleri yiyiciidir.islam avrupada öcü dindir.örnek duydunuzmu secilen hangi ülkede olursa olsun alman olmayan bir milletvekili islamı savunduğunu hemen ihraç ederler amerika gibi
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