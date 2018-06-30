Eşcinsel sapkınların provokasyonuna Valilik 'dur' dedi!
İstanbul Valiliği, 1 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan eşcinsel sapkınların sözde 'onur' yürüyüşüne provokasyona neden olacağı gerekçesiyle izin vermedi.30 Haziran 2018 Cumartesi 20:42
'Onur'suzca ahlaksızlığı yaymak isteyen eşcinsel sapkınların Müslümanları provoke etmek için düzenlediği 'onursuzluk yürüyüşü'ne İstanbul Valiliği engel oldu.
Takdir toplayan İstanbul Valiliği, provokasyona neden olduğu gerekçesiyle ahlaksızlıkların sergilendiği yürüyüşe izin vermedi.
Eşcinsel sapkınlar, her fırsatta Müslümanları kışkırtarak ahlaksızlıklarını yaymak için 'onursuzluk' yürüyüşü düzenleyerek provokasyona imza atıyor.
Dış destekli olan yürüyüşte daha önce de Amerika'dan gelen bir ajan videodaki gibi gözaltına alınmıştı.
Eşcinsel sapkınların illegal film provokasyonuna Valilik geçit vermedi!
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