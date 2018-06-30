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Eşcinsel sapkınların provokasyonuna Valilik 'dur' dedi!

İstanbul Valiliği, 1 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan eşcinsel sapkınların sözde 'onur' yürüyüşüne provokasyona neden olacağı gerekçesiyle izin vermedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 20:42

'Onur'suzca ahlaksızlığı yaymak isteyen eşcinsel sapkınların Müslümanları provoke etmek için düzenlediği 'onursuzluk yürüyüşü'ne İstanbul Valiliği engel oldu.

Takdir toplayan İstanbul Valiliği,  provokasyona neden olduğu gerekçesiyle ahlaksızlıkların sergilendiği yürüyüşe izin vermedi.

Eşcinsel sapkınlar, her fırsatta Müslümanları kışkırtarak ahlaksızlıklarını yaymak için 'onursuzluk' yürüyüşü düzenleyerek provokasyona imza atıyor.

Dış destekli olan yürüyüşte daha önce de Amerika'dan gelen bir ajan videodaki gibi gözaltına alınmıştı.

Eşcinsel sapkınların illegal film provokasyonuna Valilik geçit vermedi!

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 20:42
  1. eşcinsel sapkınlar
  2. İstanbul Valiliği
  3. LGBT yürüyüşü
  4. sözde onur yürüyüşü
  5. onursuzluk yürüyüşü

YORUM YAZ

  • hüseyin hüseyin 7 sa önce
    doğru bir karar
  • ZaferZafer8 sa önce
    Provokasyon olmasa izin verecek misiniz mazlumların İslam aleminin umudu ülkeye bak özgürlük adı altında her türlü günah serbest olmuş ve bu ahlaksızlıklar yasalarla korunuyor hale gelmiştir
  • Salim koçdemirSalim koçdemir6 sa önce
    Eşcinsellik, sapıklık, tarihin her devrinde olmuştur. Ancak bunu gurur vesilesi yapmak, sokaklarda bağıra bağıra haykırmak.... Bunlara izin verenler çok büyük vebal altındadır.
  • FurkanFurkan7 sa önce
    Onur mu..? Onur bu kadar ucuzmu ?
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 sa önce
    Helal Olsun, İstanbul, Valiliğine. Hep Böyle Duyarlı Olsun.
  • Talad veliTalad veli6 sa önce
    Sadece izin vermemek mi. Bu tür dernekler yasaklanmalı ve üyeleri cezalandirilmalı.
  • johnny johnejohnny johne7 sa önce
    H E L A L
  • FATİHFATİH5 sa önce
    bu tiplerin onurunu ...
  • vatanım benimvatanım benim6 sa önce
    Çok yerinde ve doğru bir karar. Teşekkürler İstanbul Valiliği.
  • Mete HanMete Han7 sa önce
    Tamamen yasaklanmali, LGBT dernekmi neyse, o da tamamen kapatilmali. Özgürlük buysa batsin böyle demokrasi!
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